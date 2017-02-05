Главная новость

Юлия ГРЕЧЕНКОВА
В нашем регионе стартует программа по благоустройству городской среды. В соответствии с проектом новый облик населенных пунктов будет складываться по мере достижения конкретных целей. Это восстановление асфальтового покрытия и монтаж освещения во дворах, установка скамеек и урн, оборудование детских и спортивных площадок, парковок, озеленение. Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что времени на раскачку нет и реализация проекта начнется уже в нынешнем году, в самое ближайшее время.
Андрей ЖИЗЛОВ
Сергей КИРЕЕВ
«Мы четыре года жили без горячей воды, – говорит житель одного из домов по Гарнизонному проезду Олег Жуков. – Я живу в Туле с 1995 года, и всегда были такие проблемы. Сегодня – первый день, когда наконец дали воду».
Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ
В региональной столице прошло первое заседание Общественной палаты Тульской области нового, третьего состава. В ходе мероприятия губернатор Алексей Дюмин внес ряд предложений по совершенствованию ее работы. В частности, отметил необходимость участия в «перезагрузке» общественных советов.
Сергей МИТРОФАНОВ
Сергей КИРЕЕВ
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«У меня отношение к такой дате, как День снятия блокады Ленинграда, – особое, потому что моя прабабушка, коренная ленинградка, окончившая в 1917 году институт благородных девиц, встретила Великую Отечественную войну учителем в городе на Неве», – поделился заместитель министра молодежной политики Тульской области Василий Яицкий на встрече блокадников со школьниками оружейной столицы.