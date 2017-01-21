Главная новость

«Я понимаю, что здесь есть проблемы, которые копились и не решались годами. Пора их решать, – задал тон встречи с населением Арсеньевского района глава региона Алексей Дюмин. – Готов выслушать вопросы, пожелания, жалобы и предложения».
Решение проблем граждан, выраженных в обращениях к руководству области, в правительстве находится под самым пристальным контролем. И, как отметил недавно губернатор Алексей Дюмин, отношение к этой сфере деятельности в дальнейшем будет только более строгим. «Нужно взять за правило: если пришло повторное обращение, то его рассматривать должен лично профильный министр», – подчеркнул глава региона.
Проблему обманутых дольщиков Госдума планирует решить в весеннюю сессию. Парламентарии намерены внести поправки в закон об участии граждан в долевом строительстве. Об этом сообщил первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.
Арсений АБУШОВ
Геннадий ПОЛЯКОВ
На то, чтобы бесплатно приватизировать квартиру, остается лишь полтора месяца. О скорых сроках завершения процедуры безвозмездного оформления жилья в собственность СМИ, в том числе и «Тульские известия», сообщают регулярно. 1 марта наступает очередной час икс. Но вот, как сообщил первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, в весеннюю сессию нижняя палата российского парламента намерена вновь вернуться к рассмотрению этого вопроса и принять закон о продлении бесплатной приватизации жилья либо для всех, либо для отдельных категорий граждан.