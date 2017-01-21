Главная новость

Ежедневная областная общественно-политическая газета

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Сегодня 22 Января 2017

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Тульский "Гостиный двор" обследуют на наличие взрывчатки

Посетителей и сотрудников расположенного в Туле на ул. Советской торгового центра "Гостиный двор" эвакуировали вечером субботы.

Форвард московского "Динамо" может перебраться в Тулу

Нападающий московского "Динамо" Евгений Луценко может перейти в тульский "Арсенал" в зимний трансферный период.

Полиция ищет разбойника, ограбившего отделение банка в Дубенском районе

В селе Воскресенском Дубенского района неизвестный совершил налет на отделение Сбербанка.

Статьи

Что волнует земляков Челюскина и Даргомыжского?

«Я понимаю, что здесь есть проблемы, которые копились и не решались годами. Пора их решать, – задал тон встречи с населением Арсеньевского района глава региона Алексей Дюмин. – Готов выслушать вопросы, пожелания, жалобы и предложения».

Есть проблема? Обращайтесь!

Решение проблем граждан, выраженных в обращениях к руководству области, в правительстве находится под самым пристальным контролем. И, как отметил недавно губернатор Алексей Дюмин, отношение к этой сфере деятельности в дальнейшем будет только более строгим. «Нужно взять за правило: если пришло повторное обращение, то его рассматривать должен лично профильный министр», – подчеркнул глава региона.

Проблему обманутых дольщиков Госдума планирует решить в весеннюю сессию. Парламентарии намерены внести поправки в закон об участии граждан в долевом строительстве. Об этом сообщил первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Бесплатная приватизация жилья: продолжение следует?

Арсений АБУШОВ Геннадий ПОЛЯКОВ На то, чтобы бесплатно приватизировать квартиру, остается лишь полтора месяца. О скорых сроках завершения процедуры безвозмездного оформления жилья в собственность СМИ, в том числе и «Тульские известия», сообщают регулярно. 1 марта наступает очередной час икс. Но вот, как сообщил первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, в весеннюю сессию нижняя палата российского парламента намерена вновь вернуться к рассмотрению этого вопроса и принять закон о продлении бесплатной приватизации жилья либо для всех, либо для отдельных категорий граждан.

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