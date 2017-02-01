Главная новость

Ежедневная областная общественно-политическая газета

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Сегодня 01 Февраля 2017

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Дюмин: Просил бы повысить внимание к вопросам соблюдения законности при долевом строительстве жилья

Сегодня губернатор Алексей Дюмин принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Тульской области, посвященном подведению итогов работы за прошлый год. На нем присутствовал и заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский.

Дюмин: В результате прокурорского реагирования тулякам выплачены долги по зарплате на сумму 220 миллионов рублей

Сегодня губернатор Алексей Дюмин принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Тульской области, посвященном подведению итогов работы за прошлый год.

Алексей Дюмин поручил найти и наказать виновного в коммунальной аварии в Туле

В эти минуты в Туле проходит совещание, которое проводит губернатор Алексей Дюмин.

Статьи

Общественная перезагрузка

Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В регио­нальной столице прошло первое заседание Общественной палаты Тульской области нового, третьего состава. В ходе мероприятия губернатор Алексей Дюмин внес ряд предложений по совершенствованию ее работы. В частности, отметил необходимость участия в «перезагрузке» общественных советов.

Что на свете всего дороже?

Сергей МИТРОФАНОВ
Сергей КИРЕЕВ
Все фото на сайте ti71.ru

«У меня отношение к такой дате, как День снятия блокады Ленинграда, – особое, потому что моя прабабушка, коренная ленинградка, окончившая в 1917 году институт благородных девиц, встретила Великую Отечественную войну учителем в городе на Неве», – поделился заместитель министра молодежной политики Тульской области Василий Яицкий на встрече блокадников со школьниками оружейной столицы.

Квартирный вопрос: не можешь купить – арендуй

Арсений АБУШОВ

Не только малоимущие могут претендовать на социальное жилье – такое положение теперь содержит Жилищный кодекс России. Потому депутаты Тульской областной Думы приняли поправки в регио­нальный закон о жилищном фонде, которые привели его в соответствие с ЖК. К жилью по договорам соцнайма федеральный документ отнес помещения, выделяемые не только из государственного и муниципального жилищного фонда, но и из частного, и ввел такое понятие, как институт некоммерческого найма жилого помещения.

Несказочные условия

Арсений АБУШОВ
Сергей КИРЕЕВ

Огромные счета за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН) вынудили жителей поселка Хомяково Большой Тулы обратиться за помощью к губернатору Алексею Дюмину. Глава региона поручил ГЖИ и администрации областного центра разобраться в ситуации и найти из нее выход. Начальник Государственной жилищной инспекции Алексей Бирюлин провел в поселке встречу со всеми участниками конфликта.

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