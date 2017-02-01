Главная новость

Общественная перезагрузка

Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ



В регио­нальной столице прошло первое заседание Общественной палаты Тульской области нового, третьего состава. В ходе мероприятия губернатор Алексей Дюмин внес ряд предложений по совершенствованию ее работы. В частности, отметил необходимость участия в «перезагрузке» общественных советов.

Что на свете всего дороже?

Сергей МИТРОФАНОВ

Сергей КИРЕЕВ

Все фото на сайте ti71.ru



«У меня отношение к такой дате, как День снятия блокады Ленинграда, – особое, потому что моя прабабушка, коренная ленинградка, окончившая в 1917 году институт благородных девиц, встретила Великую Отечественную войну учителем в городе на Неве», – поделился заместитель министра молодежной политики Тульской области Василий Яицкий на встрече блокадников со школьниками оружейной столицы.

Квартирный вопрос: не можешь купить – арендуй

Арсений АБУШОВ



Не только малоимущие могут претендовать на социальное жилье – такое положение теперь содержит Жилищный кодекс России. Потому депутаты Тульской областной Думы приняли поправки в регио­нальный закон о жилищном фонде, которые привели его в соответствие с ЖК. К жилью по договорам соцнайма федеральный документ отнес помещения, выделяемые не только из государственного и муниципального жилищного фонда, но и из частного, и ввел такое понятие, как институт некоммерческого найма жилого помещения.