Главная новость

Награды тем, кто вернул Туле воду

Сергей МИТРОФАНОВ

Андрей ЛЫЖЕНКОВ



Туляки еще долго будут вспоминать 5 января – именно в этот день многие лишились воды в своих домах. Это произошло из-за несанкционированных земляных работ в районе поселка Молодежный. Итог подобных действий оказался печальным – горе-специалисты серьезно повредили водоводы диаметром 600 и 900 мм.

Спортсменом может стать каждый

Нелли ЧУКАНОВА Геннадий ПОЛЯКОВ –Да у нас тут каждый спортсмен или рукодельник. Или и то, и другое сразу! – провожая корреспондентов до тренажерного зала, рассказывает директор Первомайского дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Биятова.

Среди лучших по призыву

Людмила ИВАНОВА Сергей КИРЕЕВ Заместитель губернатора региона Александр Сорокин принял участие в видеоконференции с начальником Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Василием Тонкошкуровым, который подвел итоги призыва граждан на военную службу осенью – зимой 2016 года. Мероприятие в формате ВКС проходило впервые, собрав ведущих военачальников страны.