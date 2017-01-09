Главная новость

Верьте в чудеса – они сбываются!

…Они встретились в 2006-м, а летом 2011-го сыграли свадьбу. Спустя год у молодой пары родилась дочка Варенька, через два года после нее – сын Артем. А в конце лета 2016-го появился еще один наследник фамилии – Денис.



Два в одном

Новый театрально-концертный центр начнет работать в Туле уже в новом году. О том, каким он будет, рассказала заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая.





Не лежи под елочкой

Затяжные новогодние праздники для многих наших сограждан оборачиваются испытанием на прочность. Потому как далеко не у каждого есть возможность подышать свежим воздухом на горнолыжном курорте, подавляющее большинство проводит зимние каникулы перед телевизором – лежа на диване у елочки. Встают с дивана в это непростое время только для того, чтобы сесть – за стол. Именно пиршественные столы и традиционные обильные возлияния подрывают наше здоровье.

