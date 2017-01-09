Главная новость

…Они встретились в 2006-м, а летом 2011-го сыграли свадьбу. Спустя год у молодой пары родилась дочка Варенька, через два года после нее – сын Артем. А в конце лета 2016-го появился еще один наследник фамилии – Денис.
Новый театрально-концертный центр начнет работать в Туле уже в новом году. О том, каким он будет, рассказала заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая.
Затяжные новогодние праздники для многих наших сограждан оборачиваются испытанием на прочность. Потому как далеко не у каждого есть возможность подышать свежим воздухом на горнолыжном курорте, подавляющее большинство проводит зимние каникулы перед телевизором – лежа на диване у елочки. Встают с дивана в это непростое время только для того, чтобы сесть – за стол. Именно пиршественные столы и традиционные обильные возлияния подрывают наше здоровье.
Испытания комплексом ГТО прошли 12 659 школьников и студентов высших и среднеспециальных учебных заведений города Тулы. И это – за неполный год, ведь официальный старт сдаче нормативов «Готов к труду и обороне» был дан 16 февраля 2016 года.