Главная новость

Ежедневная областная общественно-политическая газета

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Сегодня 16 Января 2017

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Туляк Владимир Машков сыграет главную роль в фильме о легендарной победе советских баскетболистов

Уроженец Тулы Владимир Машков сыграет одну из главных ролей в фильме "Движение вверх", посвященном победе сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх 1972г в Мюнхене.

Мужчина и грудной ребенок погибли в ДТП на трассе Тула - Новомосковск

Около 18:30 мск воскресенья на 16-м км трассы Тула - Новомосковск столкнулись легковушка "Рено Логан" и грузовой автомобиль "Исудзу".

Защитник сборной Грузии перебрался в "Арсенал"

Защитник сборной Грузии Гия Григалава стал игроком тульского "Арсенала".

Статьи

Награды тем, кто вернул Туле воду

Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

Туляки еще долго будут вспоминать 5 января – именно в этот день многие лишились воды в своих домах. Это произошло из-за несанкционированных земляных работ в районе поселка Молодежный. Итог подобных действий оказался печальным – горе-специалисты серьезно повредили водоводы диаметром 600 и 900 мм.

Спортсменом может стать каждый

Нелли ЧУКАНОВА Геннадий ПОЛЯКОВ –Да у нас тут каждый спортсмен или рукодельник. Или и то, и другое сразу! – провожая корреспондентов до тренажерного зала, рассказывает директор Первомайского дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Биятова.

Среди лучших по призыву

Людмила ИВАНОВА Сергей КИРЕЕВ Заместитель губернатора региона Александр Сорокин принял участие в видеоконференции с начальником Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Василием Тонкошкуровым, который подвел итоги призыва граждан на военную службу осенью – зимой 2016 года. Мероприятие в формате ВКС проходило впервые, собрав ведущих военачальников страны.

Каждый имеет право знать

Нелли ЧУКАНОВА Андрей ЛЫЖЕНКОВ Информирование родителей об их правах и обязанностях – один из важнейших пластов в работе детского омбудсмена Наталии Зыковой. За прошлый год она и ее помощники получили более семисот письменных обращений граждан, еще около тысячи человек позвонили уполномоченному по защите прав ребенка в Тульской области, чтобы получить устную консультацию по тем или иным вопросам, касающимся воспитания несовершеннолетних.

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