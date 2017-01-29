Главная новость

Татьяниада по-суворовски

Юлия МОСЬКИНА

Сергей КИРЕЕВ



Ежегодная «Татьяниада», посвященная Дню российского студенчества, каждый раз проходит на новой площадке. В этот раз – на территории возрожденного Тульского суворовского училища. В празднике приняли участие и кадеты, и студенты тульских вузов.

Хроники налоговой

Все земельные участки, сведения о которых по состоянию на 1 января 2016 года были внесены в кадастр недвижимости, а таковых в Тульской области 829 тысяч, подверглись государственной кадастровой оценке. Полученные данные станут основанием для начисления земельного налога в 2018 году за наступивший год. Об этом было объявлено на совместной пресс-конференции министра имущественных и земельных отношений Тульской области, и. о. заместителя руководителя регио­нального Управления ФНС России и и. о. руководителя областного управления Росреестра, посвященной актуальным вопросам исчисления и уплаты земельного налога.



Мир коридорного типа

Неспроста студенческие годы называют лучшими в жизни. Молодые ребята и девчонки, только-только вырвавшись из-под опеки родителей, делают первые шаги в самостоятельной жизни, которая полна не только лекций, семинаров и зачетов…

