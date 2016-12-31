Главная новость

Ежедневная областная общественно-политическая газета

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Сегодня 01 Января 2017

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Торжества в Новогоднюю ночь на площади Ленина в Туле продолжатся до трех часов ночи

В Туле с 23.00 31 декабря до 3.00 1 января 2017 года будут праздновать Новый Год на площади Ленина, сообщает управление пресс-службы правительства Тульской области.


Стела "Город воинской доблести" открылась в Белёве

В рамках программы празднования 75-летия освобождения города Белёва от немецко-фашистских захватчиков в городе состоялось сразу несколько памятных мероприятий, сообщает управление пресс-службы и протокола правительства Тульской области.

Туляки получили государственные награды от Президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ № 711 от 26.12.2016 «О награждении государственными наградами».

Статьи

Верьте в чудеса – они сбываются!

…Они встретились в 2006-м, а летом 2011-го сыграли свадьбу.  Спустя год у молодой пары родилась дочка Варенька,  через два года после нее – сын Артем. А в конце лета 2016-го появился еще один наследник фамилии – Денис.

Два в одном 30 Декабря 2016 / Общество
Два в одном

Новый театрально-концертный центр начнет работать в Туле уже в новом году. О том, каким он будет, рассказала заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая.

Не лежи под елочкой

Затяжные новогодние праздники для многих наших сограждан оборачиваются испытанием на прочность. Потому как далеко не у каждого есть возможность подышать свежим воздухом на горнолыжном курорте, подавляющее большинство проводит зимние каникулы перед телевизором – лежа на диване у елочки. Встают с дивана в это непростое время только для того, чтобы сесть – за стол. Именно пиршественные столы и традиционные обильные возлияния подрывают наше здоровье.

Снова в моде ГТО

Испытания комплексом ГТО прошли 12 659 школьников и студентов высших и среднеспециальных учебных заведений города Тулы. И это – за неполный год, ведь официальный старт сдаче нормативов «Готов к труду и обороне» был дан 16 февраля 2016 года.

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