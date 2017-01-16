Главная новость

Сергей МИТРОФАНОВ
Андрей ЛЫЖЕНКОВ
Туляки еще долго будут вспоминать 5 января – именно в этот день многие лишились воды в своих домах. Это произошло из-за несанкционированных земляных работ в районе поселка Молодежный. Итог подобных действий оказался печальным – горе-специалисты серьезно повредили водоводы диаметром 600 и 900 мм.
Нелли ЧУКАНОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ
–Да у нас тут каждый спортсмен или рукодельник. Или и то, и другое сразу! – провожая корреспондентов до тренажерного зала, рассказывает директор Первомайского дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Биятова.
Людмила ИВАНОВА
Сергей КИРЕЕВ
Заместитель губернатора региона Александр Сорокин принял участие в видеоконференции с начальником Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Василием Тонкошкуровым, который подвел итоги призыва граждан на военную службу осенью – зимой 2016 года. Мероприятие в формате ВКС проходило впервые, собрав ведущих военачальников страны.
Нелли ЧУКАНОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ
Информирование родителей об их правах и обязанностях – один из важнейших пластов в работе детского омбудсмена Наталии Зыковой. За прошлый год она и ее помощники получили более семисот письменных обращений граждан, еще около тысячи человек позвонили уполномоченному по защите прав ребенка в Тульской области, чтобы получить устную консультацию по тем или иным вопросам, касающимся воспитания несовершеннолетних.