Главная новость

Андрей ЖИЗЛОВ
Елена КУЗНЕЦОВА
Ближайшие годы в Тульской области – время реализации крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Одни уже почти воплощены, другие находятся на стадии намерений, но главное в том, что наш регион привлекателен для тех, кто готов вложить деньги в агропром.
Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ
Главной темой совещания с главами районов в режиме ВКС стали обращения жителей по поводу заснеженных дорог и дворов. Прозвучало, что за короткое время удалось разрешить 103 таких вопроса, однако еще 300 остаются на контроле.
Арсений АБУШОВ
Три десятка компаний-победителей из восьмидесяти претендентов, политики и чиновники, эксперты с непререкаемым в бизнес-среде авторитетом. В колонном зале Дворянского собрания прошла VI церемония награждения премией «Тульский бизнес». В числе приглашенных гостей был и известный журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.
Людмила ИВАНОВА
В настоящее время в исправительных учреждениях и следственных изоляторах УИС области содержатся 8870 осужденных и подозреваемых. Все они размещены в 12 исправительных учреждениях – 9 колониях и 3 изоляторах. Как показали итоги прошедшего года, ни в одном из них не допущено чрезвычайных происшествий, побегов и массовых беспорядков. Не было срывов снабжения спецконтингента продуктами питания и лекарственными средствами.