Главная новость

Что волнует земляков Челюскина и Даргомыжского?

«Я понимаю, что здесь есть проблемы, которые копились и не решались годами. Пора их решать, – задал тон встречи с населением Арсеньевского района глава региона Алексей Дюмин. – Готов выслушать вопросы, пожелания, жалобы и предложения».

Есть проблема? Обращайтесь!

Решение проблем граждан, выраженных в обращениях к руководству области, в правительстве находится под самым пристальным контролем. И, как отметил недавно губернатор Алексей Дюмин, отношение к этой сфере деятельности в дальнейшем будет только более строгим. «Нужно взять за правило: если пришло повторное обращение, то его рассматривать должен лично профильный министр», – подчеркнул глава региона.

Доля без обмана

Проблему обманутых дольщиков Госдума планирует решить в весеннюю сессию. Парламентарии намерены внести поправки в закон об участии граждан в долевом строительстве. Об этом сообщил первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

