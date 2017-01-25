Главная новость

Ежедневная областная общественно-политическая газета

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Сегодня 26 Января 2017

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Выбор редакции

Глава региона поздравил тульских студентов

Сегодня, 25 января, в России отмечается День студента. С праздником студентов региона поздравил губернатор Алексей Дюмин.

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 9 муниципалитетах Тульской области

В Тульской области 16-22 января зарегистрировано 7768 случаев гриппа и ОРВИ.

Алексея Дюмина спросили, обижается ли он на журналистов

Сегодня губернатор Алексей Дюмин посетил Государственную телевизионную и радиовещательную компанию «Тула», где принял участие в торжественной церемонии открытия регионального вещания радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия 24».

Статьи

Молочные реки, мясные берега

Андрей ЖИЗЛОВ
Елена КУЗНЕЦОВА

Ближайшие годы в Тульской области – время реализации крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Одни уже почти воплощены, другие находятся на стадии намерений, но главное в том, что наш регион привлекателен для тех, кто готов вложить деньги в агропром.

Не манна небесная

Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Геннадий ПОЛЯКОВ

Главной темой совещания с главами районов в режиме ВКС стали обращения жителей по поводу заснеженных дорог и дворов. Прозвучало, что за короткое время удалось разрешить 103 таких вопроса, однако еще 300 остаются на контроле.

Премиальный бизнес

Арсений АБУШОВ

Три десятка компаний-победителей из восьмидесяти претендентов, политики и чиновники, эксперты с непререкаемым в бизнес-среде авторитетом. В колонном зале Дворянского собрания прошла VI церемония награждения премией «Тульский бизнес». В числе приглашенных гостей был и известный журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Стабильность как достойная оценка

Людмила ИВАНОВА

В настоящее время в исправительных учреждениях и следственных изоляторах УИС области содержатся 8870 осужденных и  подозреваемых. Все они размещены в 12 исправительных учреждениях – 9 колониях и 3 изоляторах. Как показали итоги прошедшего года, ни в одном из них не допущено чрезвычайных происшествий, побегов и массовых беспорядков. Не было срывов снабжения спецконтингента продуктами питания и лекарственными средствами.

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