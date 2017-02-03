Главная новость

Ежедневная областная общественно-политическая газета

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Сегодня 04 Февраля 2017

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Выбор редакции

Сергей Шойгу: Объемы гособоронзаказа на "Сплаве", несмотря на модернизацию, уменьшать не будем

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о важности наращивания темпов оружейного производства.

Сергей Шойгу проверит, как в Туле выполняют гособоронзаказ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу посещает Тулу с рабочим визитом.

Тульский "Арсенал" может пополнить воспитанник "Зенита"

Тульский "Арсенал" интересуется нападающим турецкого "Трабзонспора" и сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым.

Статьи

Город будущего начинают строить сегодня

Юлия ГРЕЧЕНКОВА

В нашем регионе стартует программа по благоустройству городской среды. В соответствии с проектом новый облик населенных пунктов будет складываться по мере достижения конкретных целей. Это восстановление асфальтового покрытия и монтаж освещения во дворах, установка скамеек и урн, оборудование детских и спортивных площадок, парковок, озеленение. Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что времени на раскачку нет и реализация проекта начнется уже в нынешнем году, в самое ближайшее время.

Тепленькая пошла...

Андрей ЖИЗЛОВ
Сергей КИРЕЕВ

«Мы четыре года жили без горячей воды, – говорит житель одного из домов по Гарнизонному проезду Олег Жуков. – Я живу в Туле с 1995 года, и всегда были такие проблемы. Сегодня – первый день, когда наконец дали воду».

Общественная перезагрузка

Юлия ГРЕЧЕНКОВА
Андрей ЛЫЖЕНКОВ

В регио­нальной столице прошло первое заседание Общественной палаты Тульской области нового, третьего состава. В ходе мероприятия губернатор Алексей Дюмин внес ряд предложений по совершенствованию ее работы. В частности, отметил необходимость участия в «перезагрузке» общественных советов.

Что на свете всего дороже?

Сергей МИТРОФАНОВ
Сергей КИРЕЕВ
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«У меня отношение к такой дате, как День снятия блокады Ленинграда, – особое, потому что моя прабабушка, коренная ленинградка, окончившая в 1917 году институт благородных девиц, встретила Великую Отечественную войну учителем в городе на Неве», – поделился заместитель министра молодежной политики Тульской области Василий Яицкий на встрече блокадников со школьниками оружейной столицы.

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