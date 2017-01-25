Главная новость

Молочные реки, мясные берега

Андрей ЖИЗЛОВ

Елена КУЗНЕЦОВА



Ближайшие годы в Тульской области – время реализации крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Одни уже почти воплощены, другие находятся на стадии намерений, но главное в том, что наш регион привлекателен для тех, кто готов вложить деньги в агропром.

Не манна небесная

Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Геннадий ПОЛЯКОВ



Главной темой совещания с главами районов в режиме ВКС стали обращения жителей по поводу заснеженных дорог и дворов. Прозвучало, что за короткое время удалось разрешить 103 таких вопроса, однако еще 300 остаются на контроле.

Премиальный бизнес

Арсений АБУШОВ



Три десятка компаний-победителей из восьмидесяти претендентов, политики и чиновники, эксперты с непререкаемым в бизнес-среде авторитетом. В колонном зале Дворянского собрания прошла VI церемония награждения премией «Тульский бизнес». В числе приглашенных гостей был и известный журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.