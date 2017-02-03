Главная новость

Город будущего начинают строить сегодня

Юлия ГРЕЧЕНКОВА



В нашем регионе стартует программа по благоустройству городской среды. В соответствии с проектом новый облик населенных пунктов будет складываться по мере достижения конкретных целей. Это восстановление асфальтового покрытия и монтаж освещения во дворах, установка скамеек и урн, оборудование детских и спортивных площадок, парковок, озеленение. Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что времени на раскачку нет и реализация проекта начнется уже в нынешнем году, в самое ближайшее время.

Тепленькая пошла...

Андрей ЖИЗЛОВ

Сергей КИРЕЕВ



«Мы четыре года жили без горячей воды, – говорит житель одного из домов по Гарнизонному проезду Олег Жуков. – Я живу в Туле с 1995 года, и всегда были такие проблемы. Сегодня – первый день, когда наконец дали воду».

Общественная перезагрузка

Юлия ГРЕЧЕНКОВА

Андрей ЛЫЖЕНКОВ



В регио­нальной столице прошло первое заседание Общественной палаты Тульской области нового, третьего состава. В ходе мероприятия губернатор Алексей Дюмин внес ряд предложений по совершенствованию ее работы. В частности, отметил необходимость участия в «перезагрузке» общественных советов.