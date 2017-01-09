Главная новость

Ежедневная областная общественно-политическая газета

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Сегодня 09 Января 2017

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В Туле дети танцевали кадриль и полонез

В Дворянском собрании в Туле прошел Рождественский бал. 

Рождественское послание митрополита Тульского и Ефремовского Алексия

Рождественское послание митрополита Тульского и Ефремовского Алексия на Рождество 2017 года

В Успенском соборе Рождественскую литургию служит митрополит Тульский и Ефремовский Алексий

В Успенском соборе, находящемся на площади Ленина в Туле, проходит праздничная божественная литургия в честь Рождества Христова. 

Статьи

Верьте в чудеса – они сбываются!

…Они встретились в 2006-м, а летом 2011-го сыграли свадьбу.  Спустя год у молодой пары родилась дочка Варенька,  через два года после нее – сын Артем. А в конце лета 2016-го появился еще один наследник фамилии – Денис.

Два в одном 30 Декабря 2016 / Общество
Два в одном

Новый театрально-концертный центр начнет работать в Туле уже в новом году. О том, каким он будет, рассказала заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая.

Не лежи под елочкой

Затяжные новогодние праздники для многих наших сограждан оборачиваются испытанием на прочность. Потому как далеко не у каждого есть возможность подышать свежим воздухом на горнолыжном курорте, подавляющее большинство проводит зимние каникулы перед телевизором – лежа на диване у елочки. Встают с дивана в это непростое время только для того, чтобы сесть – за стол. Именно пиршественные столы и традиционные обильные возлияния подрывают наше здоровье.

Снова в моде ГТО

Испытания комплексом ГТО прошли 12 659 школьников и студентов высших и среднеспециальных учебных заведений города Тулы. И это – за неполный год, ведь официальный старт сдаче нормативов «Готов к труду и обороне» был дан 16 февраля 2016 года.

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График распределения эфирного времени, определенного в результате жеребьевки, предоставляемого на безвозмездной основе


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